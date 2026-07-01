В Рыльске в результате дистанционного минирования ранены четверо

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Рыльске в ночь на 1 июля на двух площадях были разбросаны взрывные устройства, есть погибший и пострадавшие, следует из сообщений губернатора Курской области Александра Хинштейна.

Утром он сообщил, что при попытке разминирования погиб взрывотехник ОМОНа Росгвардии и был ранен полицейский.

Вечером он заявил, что разминирование в Рыльске полностью завершено, но в течение дня к врачам обратились еще трое.



"У 39-летнего сотрудника полиции, раненого при детонации, минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение правого плеча. У 52-летнего и 48-летнего мужчин минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения. Один из них — также сотрудник полиции. Еще один пострадавший — сотрудник коммунальных служб", - перечислил губернатор. Все они от госпитализации отказались и будут лечиться амбулаторно.

Кроме того, в результате повторной атаки 45-летний мужчина и 72-летняя женщина получили слепые осколочные ранения, добавил Хинштейн. "Мужчина от госпитализации отказался, женщину доставим в Курск", - добавил он.