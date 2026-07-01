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Матвиенко предложила приостановить действие закона о госзакупках или отдельных его статей

Это позволит ускорить принятие решений по разным вопросам, заявила спикер Совфеда

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть возможность о временной приостановке действия закона о госзакупках (44-ФЗ) или отдельных его положений, чтобы ускорить принятие решений по разным вопросам.

"44-й закон принимался очень правильно в свое время, когда была кампания по борьбе с коррупцией. Ну, коррупция, наверное, имеет место быть и сейчас, но коррупционеры научились обходить 44-й закон, а те, кто добросовестно пытается работать, сталкиваются с огромными трудностями, потерей времени и так далее", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации в среду при обсуждении вопроса о вовлечении в оборот федерального имущества.

"Может быть, всё-таки подумать: или в целом пока его приостановить на период сложной жизни, это не означает, что разгуляево будет, либо какие-то отдельные статьи, что позволит упростить процедуры принятия решений, более оперативного движения вперед по целому ряду вопросов", - отметила она.

Матвиенко поручила вице-спикеру Николаю Журавлеву и комитетам Совфеда по бюджету и финрынкам и по экономполитике подумать, "возможно ли это и как сделать, чтобы облегчить жизнь и бизнесу, и регионам, и обеспечить оперативные решения в наших непростых условиях".

Спикер предположила, что "конечно, сейчас возмутится ФАС", но добавила, что она относится к нему с уважением.

Валентина Матвиенко Совет Федерации
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