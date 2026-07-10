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В Госдуму внесли законопроект об упрощении закупок для регионов

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1286425-8

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат внесла в Госдуму законопроект № 1286425-8 об упрощении закупочных процедур для регионов, сообщила пресс-служба Совета Федерации.

"Документом предусмотрены меры по повышению эффективности закупочной деятельности, сокращению сроков соответствующих процедур и снижению административной нагрузки", - говорится в сообщении.

В частности, предлагается повысить до конца 2027 года предельный размер начальной максимальной цены контракта для проведения электронного запроса котировок до 20 млн рублей. "Эта мера позволит проводить закупки в упрощенном порядке в кратчайшие сроки", - пояснили в пресс-службе.

Законопроект также предусматривает увеличение лимита начальной максимальной цены контракта с предприятиями МСП с 20 до 30 млн рублей. Кроме того, вводится возможность замены предметов закупок на товары с аналогичными характеристиками, а также изменение страны происхождения продукции при условии соблюдения защитных мер в отношении российских товаров.

Еще он уточняет порядок закупки лекарственных препаратов для конкретных пациентов, расширяет возможность закупки однородных товаров у единственного поставщика, а также предусматривает сокращение срока согласования с уполномоченными органами отдельных видов закупок.

Речь идет об изменении федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (44-ФЗ).

МСП Госдума Совет Федерации
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