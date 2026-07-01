ВС РФ сформировал единые подходы по делам об оспаривании сделок с жильем

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президиум Верховного суда (ВС) России под председательством Игоря Краснова утвердил тематический обзор по делам, связанным с оспариванием сделок с недвижимостью.

"Подготовка проектов постановлений Пленума и обзоров судебной практики - не формальность, наша цель - сделать судебную практику предсказуемой и понятной каждому", - сказал Краснов, обращаясь к членам президиума.

В обзоре отмечается, что заблуждение продавца относительно мотивов сделки не является достаточно существенным основанием для признания ее недействительной. Верховный суд РФ также указал, что сделка купли-продажи квартиры, совершенная под влиянием обмана, может быть признана судом недействительной при условии, что другой участник сделки (покупатель) знал или должен был знать об обмане.

Кроме того, отмечают в Верховном суде, для признания недействительной сделки заявителю нужно доказать, что он не понимал значение своих действий.

"При этом уклонение от исследования его психического состояния в момент совершения сделки может являться основанием для отказа в удовлетворении его иска", - говорится в обзоре практики.

Президиум также отметил, что договор дарения жилого помещения может быть признан недействительным на основании "Закона о банкротстве" как подозрительная сделка, если установлена цель причинения вреда имущественным интересам кредиторов.

В декабре прошлого года Краснов поручил подготовить обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. В него вошло и принятое решение по квартирному спору певицы Ларисы Долиной. История с продажей её квартиры получила в России широкий общественный резонанс и обратила внимание на массовое распространение мошеннических схем при оформлении сделок купли-продажи недвижимости. После длительной судебной тяжбы квартира была возвращена покупательнице Полине Лурье.