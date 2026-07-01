Интенсивность обстрелов жилья в Энергодаре снизилась, но возросла на въезде в город

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Интенсивность обстрелов жилой застройки Энергодара, в котором расположена Запорожская АЭС, снизилась, но возросла на въезде в город, сообщила "Интерфаксу" директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"В городе ситуация напряженная. Обстрелы не прекращаются. Если в жилой застройке их интенсивность несколько снизилась, то возросла на въезде: ВСУ стреляют по подъездной дороге", - сообщила Яшина.

В самом городе действуют веерные отключения электричества, воду дают по графику, уточнила она. По ее словам, ситуация находится на контроле городской администрации.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.