Для аэропорта Тюмени отменили ограничения

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Для аэропорта Тюмени отменили ограничения на отправку и прием рейсов, сообщает Росавиация. Они действовали около двух часов.

Пресс-служба аэропорта "Рощино" отмечает, что полеты выполняются по скорректированному графику.

"Рекомендуем по-прежнему уточнять актуальное время вылета и статус вашего рейса на онлайн-табло аэропорта или в контакт-центре авиакомпании", - отметило предприятие.

В Тюменской области днем 1 июля вводился режим беспилотной опасности, он уже отменен.