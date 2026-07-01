Для аэропорта Тюмени отменили ограничения
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Для аэропорта Тюмени отменили ограничения на отправку и прием рейсов, сообщает Росавиация. Они действовали около двух часов.
Пресс-служба аэропорта "Рощино" отмечает, что полеты выполняются по скорректированному графику.
"Рекомендуем по-прежнему уточнять актуальное время вылета и статус вашего рейса на онлайн-табло аэропорта или в контакт-центре авиакомпании", - отметило предприятие.
В Тюменской области днем 1 июля вводился режим беспилотной опасности, он уже отменен.