Аппарат омбудсмена РФ с начала СВО принял участие в 66 обменах пленными

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ с начала специальной военной операции принял участие в 66 обменах военнопленными.

"С начала специальной военной операции мы провели 66 обменов пленными в связке с министерством обороны, с профильными спецслужбами. Очень помогают коллеги из Республики Беларусь, которые организовывают сам обменный процесс", - сказала омбудсмен РФ Яна Лантратова на встрече с участниками организации "Боевое братство" в среду.