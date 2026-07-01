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Лантратова в ближайшее время планирует встречу с украинским омбудсменом

Лантратова в ближайшее время планирует встречу с украинским омбудсменом
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова планирует встретиться с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом в ближайшее время.

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"Мы планируем встречу (...). Надеюсь, в ближайшее время", - сказала Лантратова. Она ответила на вопрос "Интерфакса" о том, когда пройдет встреча с украинским омбудсменом.

"Мы с Дмитрием Валерьевичем обменялись списками пропавших без вести, мы обменялись списками тех категорий, которые мы хотим включить в списки на обмен, также и гражданскими лицами. Мы обменялись собранными уже документами, мы же договорились обмениваться документами - это очень важное направление, нет другого канала, кроме как между омбудсменами. Мы уже обменялись первым пакетом таких документов. Надеюсь, что результат будет хороший", - отметила российский омбудсмен.

Яна Лантратова Дмитрий Лубинец
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