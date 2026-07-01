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Для аэропорта Калуги отменили ограничения

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Для калужского аэропорта "Грабцево" отменили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация.

Ограничения вводили из соображений безопасности ранним утром 1 июля.

"В связи с ограничениями только 1 июля авиакомпания "ЮВТ Аэро" отменяет цепочку рейсов: Казань - Калуга - Сухум и Сухум - Калуга - Казань. Обращаем внимание, решение авиакомпании было принято в интересах безопасности пассажиров", - сообщила пресс-служба аэропорта.

Запуск международных рейсов из Калуги был запланирован на 10 июня. Но пока ни один рейс не состоялся из-за регулярно вводимых в аэропорту ограничений. По данным авиакомпании, вся цепочка рейсов занимает порядка 12 часов.

Судя по онлайн-табло, в калужском аэропорту также задерживаются рейсы авиакомпании "Северсталь" из Калининграда до 17:50 (планировалось прибытие в 16:50) и в Калининград до 18:50 (вылет был запланирован на 17:50).

Грабцево Калуга Росавиация
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