Егор Ковальчук подал документы для выдвижения на выборы губернатора Брянской области

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук направил документы в избирательную комиссию для последующего участия в выборах главы региона.

"Подал в областную избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатом в губернаторы Брянской области", - написал Ковальчук в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в регионе будут приняты меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций.

"Задачу выполняем. Создаем все условия, чтобы жители могли принять участие в избирательных процедурах и реализовать свое конституционное право", - добавил Ковальчук.

Экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз в мае подал в отставку по собственному желанию и перешел на работу в Госдуму. Врио главы региона был назначен Егор Ковальчук.