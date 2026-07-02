Минобороны сообщило о взятии под контроль Пискуновки в ДНР

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль село Пискуновка, сообщает министерство обороны РФ.

"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населённый пункт Пискуновка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в четверг.

В течение суток военнослужащими группировки "Южная" нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка и Николаевка (ДНР), говорится в сводке.