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Минобороны сообщило о взятии под контроль Пискуновки в ДНР

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль село Пискуновка, сообщает министерство обороны РФ.

"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населённый пункт Пискуновка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в четверг.

В течение суток военнослужащими группировки "Южная" нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка и Николаевка (ДНР), говорится в сводке.

Минобороны РФ ВСУ
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