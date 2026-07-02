Активная область на Солнце выросла до второго по величине размера за десятилетие

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Наблюдаемая на Солнце активная область увеличилась и стала второй по размеру за последнее десятилетие, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

"Группа пятен 4478 за прошедшие сутки еще больше увеличила свои размеры, достигнув площади 1550 единиц. За последнее десятилетие по размерам она уступает лишь легендарной активной области 3664, наблюдавшейся в мае 2024 года", - говорится в сообщении.

По данным ученых, продолжает расти активная область 4479, которая находится "примерно в полумиллионе километров к северо-западу от основного пятна".

В лаборатории отмечают, что на вспышечных графиках фиксируется резкий рост активности. "В течение суток, скорее всего начиная с ночи с четверга на пятницу, к Земле начнут поступать первые выбросы плазмы из этих групп пятен", - сообщили ученые.

По их оценке, воздействие на Землю может быть заметным и достичь уровня магнитных бурь G2-G3.

"Вероятность наблюдения полярных сияний в северном полушарии при этом минимальна: ночи слишком короткие, а небо слишком светлое", - сказано в сообщении.

Ученые отмечают, что вращение Солнца в данный момент уводит активные центры с линии Солнце-Земля на запад. "К выходным это, по-видимому, приведет к полной "стерилизации" ситуации - группы пятен окажутся настолько далеко, что даже вспышки рекордной силы уже не смогут повлиять на Землю. Сегодня, пожалуй, последний день, когда ещё возможны фронтальные удары по планете", - сообщили в лаборатории.

Позднее в Институте прикладной геофизики (ИПГ) им. Федорова сообщили, что на Солнце в четверг произошли три сильные вспышки класса М. "02 июля в 04:56 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4479 (N18W31) зарегистрирована вспышка M4.2 продолжительностью 27 минут", - говорится в сообщении.

Ученые также сообщили, что в 03:02 мск была зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 29 минут и в 02:09 зарегистрирована вспышка класса M8.5 продолжительностью 16 минут.

В Институте отметили, что 2 и 3 июля ожидаются вспышки класса Х, а также ухудшение условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток.

30 июня в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщали о резком усиление солнечной активности.