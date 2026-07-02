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ЦБ не ждет значимого влияния импорта бензина в Россию на торговый баланс

ЦБ не ждет значимого влияния импорта бензина в Россию на торговый баланс
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Закупка Россией бензина в других странах не должна существенно повлиять на торговый баланс, рост импорта по этой статье может быть частично компенсирован ростом экспорта нефти, заявил журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.

"Мы будем оценивать. Пока масштаб и объемы импорта нам непонятны, поэтому здесь каких-то точных оценок дать затруднительно, но нам представляется, что все-таки существенного влияния на импорт это не окажет. Действительно, это будет некоторый рост импорта по этой статье, но объемы не должны быть значимы для того, чтобы как-то кардинально изменить тренды, которые фундаментально складываются по торговым потокам", - сообщил он.

Он добавил, что при наращивании объема импорта топлива может параллельно вырасти объем экспорта нефти.

"Мы, возможно, будем наращивать объем импорта топлива, но при этом, например, мы можем, соответственно, нарастить экспорт нефти - часть нефти уже временно не будет поступать на российские нефтеперерабатывающие заводы, поэтому отчасти это тоже будет компенсироваться", - отметил Ганган.

По его словам, динамика экспорта будет постепенно отражаться в статистике платежного баланса (этот процесс идет с лагом во времени, ранее ЦБ оценивал этот лаг в 2-3 месяца).

"Повышенная экспортная выручка приходит (все еще поступает, несмотря на изменение конъюнктуры - ИФ). Я в целом говорю сейчас, скорее, про объемы физики, что отчасти рост физического импорта будет компенсироваться ростом физического экспорта нефти, возможно, не в тех же пропорциях, но тем не менее это будет фактором, который будет несколько компенсировать возможное влияние импорта топлива на тот же курс и потоки по текущему счету", - подчеркнул глава департамента ЦБ.

Андрей Ганган Банк России
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