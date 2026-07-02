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В Запорожской области в результате атак БПЛА пострадали еще четверо

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В результате атак БПЛА в Запорожской области за сутки пострадали четыре человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В районе села Семеновка округа Мелитополь из-за атаки БПЛА ранены два человека, еще один человек ранен в самой Семеновке.

В Васильевке БПЛА атаковал частный дом, там ранен мужчина. Все четверо пострадавших госпитализированы.

Он также напомнил, что у села Вишневое Токмакского муниципального округа жертвами БПЛА стали два электрика, сотрудники Токмакского РЭС.

Евгений Балицкий Мелитополь Токмакский муниципальный округ Запорожская область
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