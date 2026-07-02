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Подпольный арсенал оружия и боеприпасов изъят в подмосковном Королеве

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Житель подмосковного Королева задержан за незаконное хранение целого арсенала оружия и боеприпасов, заявила в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Мои коллеги из УМВД России по г.о. Королев и ФСБ России изъяли предметы, конструктивно схожие с шестью автоматами, двумя револьверами, гранатометом, пулеметом и пистолетом. Подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов задержан", - сообщила Волк журналистам.

По словам представителя МВД, "обнаружены более тысячи патронов, гранаты, взрыватели, детонаторы, различные комплектующие для оружия и взрывчатые вещества". Задержанный "в своем частном доме собрал коллекцию охолощенного оружия, некоторые экземпляры которого переделаны в боевое", добавила она.

На данный момент часть изъятого прошла исследование в экспертно-криминалистическом центре и признана огнестрельным оружием и боеприпасами, сказала Волк.

"Дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) УК РФ", - добавили в МВД.

Ирина Волк МВД РФ Королев Подмосковье
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