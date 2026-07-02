Почти 160 дронов сбили за сутки в Курской области, ранены шесть человек

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 158 украинских дронах, сбитых за минувшие сутки на территории региона.

"Всего в период с 9:00 1 июля до 9:00 2 июля сбито 158 вражеских беспилотников различного типа", - написал глава региона в своем канале в Мах.

По его данным, 113 раз ВСУ применяли артиллерию по отселённым районам. 13 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

Хинштейн также проинформировал, что в результате атак в Рыльске ранены шесть человек.