Дагестан вернулся в топ продаж туроператоров по внутреннему туризму

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Дагестан, после заметного проседания спроса в апреле-мае из-за погодных катаклизмов, к началу июля вернулся в топ продаж туроператоров, а динамика бронирований отелей в республике заметно опережает среднюю по стране, в том числе за счет перебронирований из Крыма, сообщил Российский союз туриндустрии.

"В конце мая республика выпала из топ-10 самых востребованных на лето направлений, ее доля уменьшилась с 2% в общем объеме до 0,8%, а спрос снизился на 42%. Главная причина - природный катаклизм, случившийся в Дагестане в конце марта - начале апреля, когда сильные дожди вызвали массовые подтопления, оползни, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. К началу июля, по данным сервиса для отелей Travelline, снижение спроса на объекты размещения Дагестана за последние две недели составляет всего 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это рост почти на 70% по сравнению с показателями бронирований в конце мая и гораздо лучше, чем в среднем по стране (-12%)", - отмечает РСТ.

Как сообщила директор по связям с общественностью "Интуриста" Дарья Домостроева, Дагестан входит в топ-5 мест среди десяти самых популярных направлений на лето в России. Это - Краснодарский край, Крым, Петербург, Дагестан, Москва, Калининградская область, Татарстан, Ставропольский край, Карелия, Алтай.

"Дагестан уверенно держится в топе, туристов привлекает возможность совместить пляжный отдых на Каспии или оздоровительные процедуры с насыщенными экскурсионными программами", - пояснила она.

По словам заместителя директора компании "Алеан" Оксаны Булах, наводнение не повлияло на туристическую инфраструктуру Дагестана, однако из-за новостной повестки активные летние бронирования начались ближе к высокому сезону.

"Сейчас спрос на летние туры в Дагестан у нас на 5% выше, чем в прошлом году. Спокойный новостной фон, удобная логистика и меньшие риски отмен рейсов способствуют росту интереса к направлению. Дефицита мест в объектах размещения нет", - уточнила она.

По словам директора по продукту компании "Мультитур" Евгении Кизей, в мае-начале июня Дагестан продавался слабо, однако примерно с середины июня ситуация стала выравниваться, основной спрос - на пляжный отдых.

"В конце весны мы шли с большим отставанием от прошлого года, хотя катаклизм, кстати, вообще никаким образом не коснулся побережья Каспийского моря. Однако, судя по текущим продажам, вполне можем наверстать это отставание или даже выйти в небольшой плюс. На мой взгляд, решающую роль сыграли перебронирования Крыма - в основном, туристы переориентировали свои поездки на Абхазию, Анапу и Дагестан. 80% бронирований Дагестана у нас - это семейный отдых с детьми или без в отелях на каспийском побережье. Еще небольшая доля - это размещение в Дербенте на завтраках", - сообщила эксперт.