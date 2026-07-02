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Спрос на отели в ЦФО вырос летом на 20% из-за проблем с логистикой

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Туроператоры отмечают рост на 20% количества заявок на загородные отели с бассейнами и спа-центрами в Подмосковье и ближайших к Москве регионах Центрального федерального округа, куда легко добраться без машины, сообщает Российский союз туриндустрии.

"Сложная ситуация с топливом в центральных и южных регионах России подтолкнула многих россиян к отказу от запланированного отпуска на Черном море: туроператоры отмечают рост на 20% количества заявок на загородные отели с бассейнами и спа-центрами в Подмосковье и ближайших к Москве регионах ЦФО, куда легко добраться без машины. А часть туристов начала интересоваться наличием поблизости от отелей автомобильных электрозарядок", - говорится в сообщении.

Как отметила замгендиректора компании "Алеан" Оксана Булах, в последнее время спрос на загородный отдых заметно увеличился: если на старте сезона показатели бронирований отставали от прошлогодних, то июньские продажи уже достигают уровня 2025 года.

"Безусловно, на цифрах турпотока сказалась переориентация части туристов с пляжных курортов на места отдыха рядом с домом. Помимо традиционно популярных запросов, таких как наличие спа-комплекса, нескольких бассейнов, питания по системе "все включено" и водоемов, стали чаще интересоваться расположенными поблизости автомобильными электрозарядками. Также вырос спрос на объекты, до которых легко добраться без машины - наземным транспортом: например, на отели в Тульской области - электричка из Москвы в Тулу идет 2,5 часа, или отели в Тверской области, Редкино, Конаково, куда электричкой всего 2,5-3 часа пути", - пояснила она.

Директор по продукту компании "Мультитур" Евгения Кизей также наблюдает рост продаж в отелях Подмосковья по сравнению с прошлым годом.

"Ситуация с бензином уже подталкивает часть туристов к выбору отелей, расположенных недалеко от дома. Рост год к году уже сейчас примерно 20%. В приоритете - отели, расположенные у реки или озера, а также с бассейнами. Отмечаем рост числа заявок на 7-9 ночей - можно предположить, что это как раз туристы, которые ранее планировали свой отдых на морском побережье. Заявки, в основном, поступают на июль-август - пик сезона отпусков", - заметила она.

Мультитур Алеан Подмосковье ЦФО Москва Тверская область Тульская область
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