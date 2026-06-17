АТОР сообщила о снижении продаж туров в Крым

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Продажи туров в Крым снизились из-за проблем с бензином и других логистических сложностей на 25-30%, но массовых аннуляций уже забронированных туров нет, сообщает в среду Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Количество новых бронирований туров в Крым сейчас примерно на 25% ниже обычного уровня. Еще в середине мая продажи опережали прошлый год на 10-15%, но по итогам первых двух недель июня рынок вернулся к прошлогодним показателям", - рассказал вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин, слова которого приводит АТОР.

По данным туроператора "Алеан", по сравнению с маем количество новых заявок уменьшилось на 50%, хотя неделю назад этот показатель составлял только 25%.

"В середине мая объем бронирований по направлению был на 10% больше, чем годом ранее, а сейчас мы видим снижение на 2% по сравнению с прошлым годом", - сообщили в компании.

У туроператора "Мультитур" темпы бронирования снизились в два раза.

Туроператоры также фиксируют аннуляции туров, но они не массовые.

"Количество аннуляций сейчас выше, чем хотелось бы видеть в это время, но говорить о массовом отказе от поездок, к счастью, не приходится. Большая часть туристов сохраняет свои планы на отдых. Около 30% предпочитают либо занять выжидательную позицию и принимать решение ближе к дате выезда, либо выбрать другое направление", - рассказали АТОР в пресс-службе компании.

В "Мультитуре" долю отмен оценивают в 25-30%.

В компании "Алеан" подтверждают, что отмены есть, но с каждым днем их становится меньше.

"Частично начинают восстанавливаться заявки, которые были аннулированы", - добавляют в компании.

При этом у всех туроператоров снизилась глубина продаж Крыма.

"Сейчас все заметно осторожнее подходят к планированию отдыха. Многие принимают решение о поездке непосредственно перед самим отъездом", - сообщили в "Интуристе".

Как отмечают в ассоциации, туристическая индустрия Крыма уже страдает от проблем с логистикой. В особенно тяжелом положении оказались небольшие объекты размещения. Некоторые мини-гостиницы оценивают, будут ли они продолжать работу в этом сезоне или нет. В крупных отелях ситуация остается более стабильной.

В конце мая Крым столкнулся дефицитом топлива, причиной которого стали атаки ВСУ на бензовозы и крупные российские НПЗ. Власти полуострова ввели ограничения на продажу бензина, в том числе и его покупку по талонам.