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Путин поддержал просьбу о поставке допобъемов топлива для жителей Калининградской области

Путин поддержал просьбу о поставке допобъемов топлива для жителей Калининградской области
Фото: Александр Мелехов/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объёмов топлива для жителей региона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня во время беседы с президентом Путиным губернатор Калининградской области Беспрозванных поднимал тему приоритетной поставки дополнительных объёмов топлива для жителей Калининградской области. И президент России поддержал это обращение губернатора", - сказал Песков журналистам.

По его словам, президент поддержал и просьбу "о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей Калининградской области". Песков отметил, что это традиционная форма субсидирования.

"Поддержку президента получила также инициатива о приобретении дополнительных паромов для Калининграда", - сообщил представитель Кремля и подчеркнул, что "все эти темы будут прорабатываться в соответствии с поручениями президента России".

Владимир Путин Дмитрий Песков Алексей Беспрозванных Калининградская область
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