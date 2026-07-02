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Что произошло за день: четверг, 2 июля

Ситуация с топливом, дискуссия о частичной приватизации НСПК, атака беспилотника на автобус из Белоруссии, новый контракт Овечкина с "Вашингтоном"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Власти сконцентрируются на работе по топливообеспечению наиболее уязвимых регионов РФ. Прежде всего речь о регионах, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании.

- Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива.

- Банк России исходит из временного характера ситуации на топливном рынке и пока не видит вторичных инфляционных эффектов от нее, сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Закупка Россией бензина в других странах не должна существенно повлиять на торговый баланс, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.

- ЦБ РФ только начал дискуссию с банками о частичной приватизации Национальной системы платежных карт, проведет рыночную оценку компании, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

- Беспилотник атаковал в Брянской области пассажирский автобус из Белоруссии. Двое водителей автобуса находятся в тяжелом состоянии. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал опасными для граждан поездки в приграничные с Украиной области РФ.

- Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило законопроект, который ограничивает возможности граждан РФ и Белоруссии покупать недвижимость в стране.

- Александр Овечкин подписал новое соглашение с "Вашингтоном". Накануне он стал свободным агентом, его контракт на тот момент истек.

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