Число пострадавших при подрыве мины в курском Рыльске выросло до шести

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о еще двух пострадавших при дистанционном подрыве мины в центре Рыльска накануне.

"В результате подрыва мины возле администрации Рыльского района ранены шесть человек. Четверо из них: глава района, директор УХО, два сотрудника находятся в областной больнице. Ещё двоих: 55-летнего и 63-летнего мужчин - врачи будут наблюдать амбулаторно", - написал глава региона в своем канале в Мах в субботу.

В пятницу сообщалось о четырех пострадавших при подрыве автомобиля около здания районной администрации в Рыльске.

Хинштейн проинформировал, что за минувшиев сутки территория региона подверглась более 220 атакам с украинской стороны.

"Всего в период с 9:00 3 июля до 9:00 4 июля сбито 123 вражеских беспилотника различного типа. 93 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - сообщил губернатор.

В результате атак в Рыльске повреждены четыре дома, остекление магазина, два автомобиля. В селах Макеево и Дурово Рыльского района повреждены два дома, на хуторе Александровка сгорел дом и повреждён автомобиль.

В Льгове повреждена газовая бочка, остекление и фасад, газовоз на газовой АЗС.

В посёлке Усланка Обоянского района произошёл обрыв проводов. В настоящее время электроснабжение восстановлено, отметил руководитель области.

Кроме того, в деревне Корочка Беловского района повреждён автомобиль