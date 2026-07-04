Поиск

Число пострадавших при подрыве мины в курском Рыльске выросло до шести

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о еще двух пострадавших при дистанционном подрыве мины в центре Рыльска накануне.

"В результате подрыва мины возле администрации Рыльского района ранены шесть человек. Четверо из них: глава района, директор УХО, два сотрудника находятся в областной больнице. Ещё двоих: 55-летнего и 63-летнего мужчин - врачи будут наблюдать амбулаторно", - написал глава региона в своем канале в Мах в субботу.

В пятницу сообщалось о четырех пострадавших при подрыве автомобиля около здания районной администрации в Рыльске.

Хинштейн проинформировал, что за минувшиев сутки территория региона подверглась более 220 атакам с украинской стороны.

"Всего в период с 9:00 3 июля до 9:00 4 июля сбито 123 вражеских беспилотника различного типа. 93 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - сообщил губернатор.

В результате атак в Рыльске повреждены четыре дома, остекление магазина, два автомобиля. В селах Макеево и Дурово Рыльского района повреждены два дома, на хуторе Александровка сгорел дом и повреждён автомобиль.

В Льгове повреждена газовая бочка, остекление и фасад, газовоз на газовой АЗС.

В посёлке Усланка Обоянского района произошёл обрыв проводов. В настоящее время электроснабжение восстановлено, отметил руководитель области.

Кроме того, в деревне Корочка Беловского района повреждён автомобиль

Александр Хинштейн Курская область Рыльск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Медведев заявил, что стремящиеся к конфликту с Ираном страны должны помнить и о Баб-эль-Мандебском проливе

Обломки БПЛА упали на завод и повредили жилые дома в Псковской области

Власти Кузбасса разрешили отпускать по 10 литров бензина в канистры

Нефтяной терминал в Петербурге был атакован БПЛА

Задержан житель Анапы, собиравший для Киева данные о приезде в Сочи чиновников и делегаций

Значительная часть АЗС не работает в Новосибирской области

 Значительная часть АЗС не работает в Новосибирской области

Путин поздравил Трампа с 250-летием США

 Путин поздравил Трампа с 250-летием США

Минобороны РФ заявило об уничтожении с вечера пятницы 389 дронов ВСУ

Аэропорты Внуково, Шереметьево и Иваново возобновили работу

 Аэропорты Внуково, Шереметьево и Иваново возобновили работу

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию

 Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10304 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2917 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов