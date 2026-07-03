Путин примет в пятницу главу ВТБ Костина

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с главой ВТБ Андреем Костиным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня Путин позанимается вместе с Андреем Костином вопросами деятельности банка ВТБ. Костин доложит поквартальные итоги", - сказал Пусков журналистам.

Он уточнил, что ВТБ - один из наших крупнейших банков, "системообразующий, выполняет очень много важных задач, важных с точки зрения всей экономики страны, поэтому президент традиционно проводит эти встречи, что называется, делает сверку часов с руководителем банка".

Также в пятницу запланирована "целая вереница дальше контактов президента, но которая будет носить уже не публичный характер", уточнил Песков.