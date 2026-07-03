Модуль "Русский язык как государственный" появится в вузах в 2027 году

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Обязательную дисциплину "Русский язык как государственный" планируют внедрять в российские вузы в 2027 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки России.



Проект концепции базового учебно-методического комплекса дисциплины разработан Санкт-Петербургским государственным университетом и в настоящее время дорабатывается Минобрнауки России с учетом мнения представителей экспертного сообщества.



В 2027 году модуль будет направлен в университеты для применения при разработке и актуализации программ высшего образования.



Кроме того, Минобрнауки поддерживает инициативу по усилению статуса русского языка и литературы в системе высшего образования, обозначенную на заседании совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.



"Необходимо уточнить, что в рамках заседания совета обсуждался вопрос не о механическом разделении всех факультетов филологии на "русские" и "зарубежные", а о создании либо организационном выделении самостоятельных структурных подразделений русского языка и литературы с учетом профиля, кадрового потенциала, действующей структуры и устава конкретного университета. Это может быть кафедра, центр, институт или любая другая организационная форма, обеспечивающая реализацию образовательной, научно-методической и просветительской деятельности в сфере русского языка и литературы", - пояснили в пресс-службе.