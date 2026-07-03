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МИД РФ призвал мировое сообщество дать честную оценку удару ВСУ по рынку в Токмаке

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - МИД РФ призывает правительства, международные структуры и СМИ дать объективную оценку удару по рынку в городе Токмак Запорожской области, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Решительно осуждаем это гнусное военное преступление. (...) Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ дать честную оценку этому варварскому нападению ВСУ на гражданских лиц", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном МИД РФ в пятницу.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Рынок в Токмаке был атакован БПЛА ВСУ 3 июля. По предварительным данным, пять человек погибли, 18 получили ранения разной степени тяжести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

МИД РФ Мария Захарова Запорожская область Токмак
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