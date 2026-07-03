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Военные РФ сообщили об уничтожении пункта управления БПЛА в Харьковской области

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Экипаж самолёта Воздушно-космических сил России ударом лёгкой многоцелевой управляемой ракеты X-39 уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами 33-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в районе населённого пункта Сеньково Харьковской области, сообщает министерство обороны РФ.

"В результате точного удара здание вместе с оборудованием и расчётами БПЛА уничтожено", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, пункт управления БПЛА был выявлен разведкой в частном доме, оставленном мирными жителями.

Минобороны в пятницу опубликовало кадры этого авиаудара.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Харьковская область ВСУ
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