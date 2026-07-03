Житель Калмыкии осужден на 6 лет за кражу 185 голов скота

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Черноземельский районный суд Калмыкии признал местного жителя виновным по делу о краже мелкого рогатого скота на 2,5 млн рублей, сообщила прокуратура региона.

Суд установил, что в ноябре 2025 года подсудимый совершил хищение 185 голов мелкого рогатого скота, который был на свободном выпасе в степи. Потерпевшему был нанесен ущерб на более чем 2,5 млн рублей.

Подсудимый признан виновным в краже и получил шесть лет общего режима.

Скот вернули потерпевшему.