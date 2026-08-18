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ФАС завела в регионах 41 дело против нефтяников и частных топливных компаний

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила в регионах 41 дело в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов, сообщила пресс-служба ведомства.

Также выдано 68 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Херсонское УФАС выдало предупреждение одному из региональных операторов, который необоснованно изменил стоимость бензина и дизеля на АЗС в Геническом округе. После этого хозсубъект направил в адрес антимонопольного органа документы, подтверждающие снижение цен на топливо.

Сахалинское УФАС выдало предупреждение ООО "Альтус" в связи с необоснованным установлением цен на бензин, который компания поставляет в Сахалинскую область.

Тюменское УФАС выдало предупреждение ООО "Газпромнефть-Региональные продажи" - компания не рассматривала заявки сельхозпроизводителя на поставку топлива. Теперь оператору необходимо рассмотреть и согласовать заявки на август 2026 года.

Тверское УФАС выдало предупреждение ООО "Эгида", изменившему с начала июня розничные цены на топливо на своих АЗС. Компании необходимо привести розничные цены на топливо к экономически обоснованному уровню.

В Хакасии ряд АЗС снизили цены на топливо после того, как УФАС выдало предупреждение крупной сети заправок ХТК о снижении цен, а также возбудило три дела по признакам картельного сговора хозсубъектов в Саяногорске, Черногорске и Усть-Абаканском районе.

ФАС
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ФАС завела в регионах 41 дело против нефтяников и частных топливных компаний

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