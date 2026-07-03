РФ, Китай и Монголия создадут карту туристического маршрута "Великий чайный путь"

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Россия, Китай и Монголия совместно разрабатывают большой туристический маршрут "Великий чайный путь", в планах создание единой карты маршрута с указанием достопримечательностей в трех странах, сообщает в пятницу Минэкономразвития.

"Десять лет мы собирали идею. Теперь пришло время дать "Великому чайному пути" реальные контуры. Китайская сторона представит свое видение географии и бренда маршрута с учетом наших предложений, а министры трех стран утвердят его на одном из следующих заседаний", - сказал замминистра Дмитрий Вахруков в ходе трехсторонних переговоров с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели и министром культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии Алдаржавхланом.

Как отметил Вахруков, параллельно бизнесу будет поручено сформировать технический паспорт турпродукта - единые критерии, по которым регионы и туроператоры будут создавать свои предложения.

"И уже под эти конкретные продукты мы донастроим инфраструктуру, логистику и сервис", - пояснил Вахруков.

Также стороны договорились обменяться комментариями к российскому проекту Меморандума о реализации маршрута и приступить к созданию единой карты "Великого чайного пути" с указанием всех туробъектов трех стран.

География туристического маршрута "Великий чайный путь" повторяет созданный в XVIII веке для поставки чая торговый путь из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург.