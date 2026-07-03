Поиск

РФ, Китай и Монголия создадут карту туристического маршрута "Великий чайный путь"

РФ, Китай и Монголия создадут карту туристического маршрута "Великий чайный путь"
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Россия, Китай и Монголия совместно разрабатывают большой туристический маршрут "Великий чайный путь", в планах создание единой карты маршрута с указанием достопримечательностей в трех странах, сообщает в пятницу Минэкономразвития.

"Десять лет мы собирали идею. Теперь пришло время дать "Великому чайному пути" реальные контуры. Китайская сторона представит свое видение географии и бренда маршрута с учетом наших предложений, а министры трех стран утвердят его на одном из следующих заседаний", - сказал замминистра Дмитрий Вахруков в ходе трехсторонних переговоров с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели и министром культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии Алдаржавхланом.

Как отметил Вахруков, параллельно бизнесу будет поручено сформировать технический паспорт турпродукта - единые критерии, по которым регионы и туроператоры будут создавать свои предложения.

"И уже под эти конкретные продукты мы донастроим инфраструктуру, логистику и сервис", - пояснил Вахруков.

Также стороны договорились обменяться комментариями к российскому проекту Меморандума о реализации маршрута и приступить к созданию единой карты "Великого чайного пути" с указанием всех туробъектов трех стран.

География туристического маршрута "Великий чайный путь" повторяет созданный в XVIII веке для поставки чая торговый путь из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург.

КНР Китай Дмитрий Вахруков Монголия Минэкономразвития
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вынесен приговор фигурантам дела о подготовке покушения на Маргариту Симоньян

РФ, Китай и Монголия создадут карту туристического маршрута "Великий чайный путь"

 РФ, Китай и Монголия создадут карту туристического маршрута "Великий чайный путь"

Более 70 пляжей Анапы получили разрешение на открытие

Модуль "Русский язык как государственный" появится в вузах в 2027 году

 Модуль "Русский язык как государственный" появится в вузах в 2027 году

Визовые центры Кипра в РФ возобновят прием документов с 6 июля

Комитет гражданской обороны создадут в Ленобласти

Пять человек погибли, 18 ранены в результате удара ВСУ в Запорожской области

Роскомнадзор опроверг ограничение доступа к играм FIFA и Battlefield 6

 Роскомнадзор опроверг ограничение доступа к играм FIFA и Battlefield 6

Экс-глава Росавиации Нерадько арестован на два месяца по делу о мошенничестве

Экс-глава Росавиации Нерадько задержан по обвинению в мошенничестве

 Экс-глава Росавиации Нерадько задержан по обвинению в мошенничестве
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10264 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2917 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов