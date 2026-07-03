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Более 70 пляжей Анапы получили разрешение на открытие

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Разрешение на открытие пляжного сезона после ликвидации последствий разлива нефтепродуктов получили 75 пляжей Анапы, еще 11 проходят экспертизу, сообщила пресс-служба правительства РФ в пятницу.

"Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются. В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 75 пляжей. Еще 11 проходят экспертизу", - говорится в сообщении по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

Продолжается мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма. За прошедшее время выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров пятна нефтепродуктов также не обнаружены.

"С начала работ очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта. Обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта", - отмечается в сообщении.

Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий ЧС, составляет 766 человек и 183 единицы техники.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. Часть мазута выбросило на побережье в районе Анапы и пригородов курорта, было загрязнено 54 км береговой линии.

Анапа Краснодарский край
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