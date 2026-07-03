Вынесен приговор фигурантам дела о подготовке покушения на Маргариту Симоньян

Суд в Москве приговорил 12 человек к срокам от 6 до 20 лет

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд признал виновными и приговорил к срокам от 6 до 20 лет лишения свободы 12 фигурантов дела о попытке покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

В свою очередь в Генпрокуратуре РФ заявили журналистам, что ключевому фигуранту дела - Михаилу Балашову - назначен срок в 20 лет колонии со штрафом 800 тыс. рублей.

Суд также запретил ему в течение двух лет заниматься деятельностью по администрированию сайтов и каналов с использованием интернета, добавили в надзорном ведомстве. Остальным участникам террористической группировки назначены сроки до 18 лет лишения свободы и штрафы.

Фигуранты дела признаны виновными по целому ряду статей УК РФ, в том числе в организации деятельности террористической организации и участии в ней (ч. 2 ст. 205.5), приготовлению к убийству и попытке приобрести оружие (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, осуждённые были членами признанной в России террористической организацией и запрещённой неонацистской группировки NS/WP. Они совершили ряд преступлений, в том числе экстремистского характера, снимали свои действия и выкладывали в интернете. В частности, следствие и суд сочли осужденных причастными к хулиганству и разбойным нападениям на граждан, в том числе Таджикистана и Узбекистана.

В июне 2023 года лидеру группы - Михаилу Балашову - неизвестные предложили убить Симоньян за вознаграждение. Балашов и его соучастники наблюдали за местами жительства и работы журналистки.

Для убийства планировалось использовать автомат, который был спрятан в гараже в Москве. Когда Балашов пытался забрать его, он был задержан.