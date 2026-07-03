Задержан водитель катера, сбивший насмерть ребенка на водохранилище в Воронеже

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Водителя катера задержали в Воронеже по делу о гибели ребенка в акватории водохранилища, сообщает Западное межрегиональное следственное управление СКР на транспорте в пятницу.

2 июля мужчина, управляя катером в акватории Воронежского водохранилища, наехал на купавшегося ребенка. После происшествия он скрылся, не оказав помощи пострадавшему. Очевидцы вытащили ребенка на берег. Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, однако ребенок скончался на месте.

В отношении 45-летнего мужчины возбуждено дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По показаниям свидетелей, в день происшествия подозреваемый употреблял алкоголь в компании друзей, добавили в СУ СКР.