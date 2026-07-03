Двух мужчин и ребенка унесло течением на реке в Иркутской области

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Поиски двух мужчин и ребенка, которых унесло течением на реке Иркут в Шелеховском районе, ведутся в Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в пятницу.

По предварительным данным, сегодня во время сплава группа решила пристать к берегу. В какой-то момент четырехлетний мальчик и восьмилетняя девочка зашли в воду и их начало уносить течением. К ним на помощь бросились двое мужчин. Девочку удалось достать из воды, а мальчика и мужчин унесло течением.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, аэровизуальное обследование территории ведут с применением беспилотных авиационных систем.

По предварительной информации, сплавлявшаяся по реке туристическая группа из 49 человек была зарегистрирована.

Как сообщает региональное следственное управление СКР, расследование ведется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).