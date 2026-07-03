"Аэрофлот" 24 июля возобновляет рейсы из Краснодара в Дубай
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Краснодара в Дубай, сообщает пресс-служба авиакомпании в своем канале в Max.
В сообщении отмечается, что с 24 июля и до конца сентября рейсы из Краснодара будут выполняться в международный аэропорт Дубай, затем - в международный аэропорт Аль-Мактум.
Запланировано четыре рейса в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Полеты будут выполняться на Boeing-737.
"Аэрофлот" возобновил регулярное авиасообщение с ОАЭ 1 июня. В настоящее время авиакомпания выполняет из Москвы в Дубай два рейса в сутки.
Как сообщалось, МИД и Минэкономразвития РФ с 3 марта рекомендовали туристам не ездить в шесть стран Персидского залива - ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу и продвижение туров.
20 апреля Росавиация отменила ограничения на полеты российских авиакомпаний на Ближний Восток.
Перевозчики ОАЭ Emirates, Etihad, flydubai уже выполняют рейсы в Россию.