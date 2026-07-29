Flydubai в августе увеличит частоту рейсов Москва-Дубай до 4 в сутки

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Flydubai в августе планирует увеличить частоту рейсов из московского аэропорта Внуково в Дубай (ОАЭ).

В первые две недели следующего месяца перевозчик будет выполнять на этом маршруте по три рейса в сутки (вместо двух сейчас), а с середины августа - четыре, сообщили в пресс-службе Внуково.

Судя по сайту Внуково, полеты в Дубай через него в настоящее время выполняет только Flydubai, в зимнем расписании заявлены рейсы российской "ЮТэйр".