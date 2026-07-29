Поиск

Flydubai в августе увеличит частоту рейсов Москва-Дубай до 4 в сутки

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Flydubai в августе планирует увеличить частоту рейсов из московского аэропорта Внуково в Дубай (ОАЭ).

В первые две недели следующего месяца перевозчик будет выполнять на этом маршруте по три рейса в сутки (вместо двух сейчас), а с середины августа - четыре, сообщили в пресс-службе Внуково.

Судя по сайту Внуково, полеты в Дубай через него в настоящее время выполняет только Flydubai, в зимнем расписании заявлены рейсы российской "ЮТэйр".

ОАЭ Внуково Дубай Москва ЮТэйр Flydubai
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФРС ожидаемо оставила ключевую ставку на уровне 3,5-3,75%

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-мае составил 123 млрд рублей

Рынок акций РФ в среду поднялся к 2240п по индексу МосБиржи

 Рынок акций РФ в среду поднялся к 2240п по индексу МосБиржи

Минэкономразвития РФ оценило рост ВВП РФ в июне в 1,1% в годовом выражении

В России инфляция с 21 по 27 июля составила 0,04%, годовая выросла до 5,95%

 В России инфляция с 21 по 27 июля составила 0,04%, годовая выросла до 5,95%

Brent подорожала на 7,65% до $90,52 за баррель

 Brent подорожала на 7,65% до $90,52 за баррель

Brent подорожала на 7,05% до $90,02 за баррель

В Узбекистане переводы через "Золотую корону" переключат на нового оператора из-за санкций

 В Узбекистане переводы через "Золотую корону" переключат на нового оператора из-за санкций

В США ставки по ипотеке достигли максимума почти за год

Brent подорожала до $88,25 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3382 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10815 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов