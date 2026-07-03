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Пятерых фигурантов дела о краже 110 тонн нефти арестовали в Дагестане

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Махачкалы арестовал до 1 сентября пятерых фигурантов дела о краже крупной партии нефтепродуктов и даче взятки, сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана в пятницу.

По версии следствия, подозреваемые в период с сентября 2025 года по март 2026 года похитили крупную партию нефтепродуктов из нефтескважин на территории Ногайского района Дагестана для дальнейшей их реализации.

В результате АО "Дагнефть" был причинен ущерб на сумму около 4,5 млн рублей.

Накануне сообщалось, что в отношении подозреваемых в краже 110 тонн нефти и даче взятки сотруднику полиции было возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "б" ч.4 ст.158 (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере) и п."б" ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

Дагестан
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