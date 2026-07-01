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Два городских округа Крыма остались без света из-за массированной атаки ВСУ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Армянск и городской округ Феодосия (Крым) остались без электроснабжения в результате массированной атаки ВСУ на магистральные сети, сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк в среду.

"В результате массированной вражеской атаки на магистральные электросети без электроснабжения остаются Армянск и Феодосия с городским округом. Частичная перезапитка потребителей в муниципалитетах ориентировочно будет осуществлена в течение суток", - написал Гоцанюк в своем канале в Max.

Кроме того, по его словам, введены графики отключения три часа через три в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Судаке, поселке Первомайское, в Красноперекопском, Бахчисарайском, Черноморском, Симферопольском, Красногвардейском, Раздольненском, Первомайском, Белогорском, Советском районах.

Гоцанюк добавил, что специалисты госпредприятия "Крымэнерго" ведут работу по стабилизации энергосистемы.

25 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура, были введены графики отключения электроэнергии. В Крыму и Севастополе действует режим ЧС регионального характера.

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