Российские военные с 8 утра пятницы уничтожили 188 беспилотников ВСУ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 188 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.