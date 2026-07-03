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Российские военные с 8 утра пятницы уничтожили 188 беспилотников ВСУ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 188 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны
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