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Что произошло за день: вторник, 18 августа

Решение ЦИК убрать "Яблоко" из федерального бюллетеня, приговор Ананьевым, протест послу Японии в РФ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦИК РФ принял решение удалить информацию о "Яблоке" из федерального бюллетеня на выборах в Госдуму, нумерация остальных партий будет прежней.

- Бывшие бенефициары "Промсвязьбанка" Алексей и Дмитрий Ананьевы заочно приговорены к 8 годам каждый по делу о хищении у банка около 40 млрд рублей.

- Москва выразила послу Японии в РФ протест в связи с высказываниями после поездки Путина на Курилы.

- "Петербургская биржа" с 18 августа запустила торги бензинами пониженных стандартов: АИ-92 стандартов евро-2, евро-3, евро-4, а также АИ-95 и АИ-98 стандартов евро-4.

- ФАС возбудила в регионах 41 дело в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов.

- РПЦ сообщила об обнаружении мощей Дмитрия Донского во время реставрации в Архангельском соборе Кремля. Во вторник патриарх Кирилл совершил молебен у них.

- В школе в подмосковном округе Щелково педагоги пострадали при взрыве шумовой гранаты на учениях.

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