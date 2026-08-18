Новак поручил ведомствам и НК не допускать скачков цен на топливо

Вице-премьер РФ Александр Новак Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам очередного совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за топливообеспечением регионов, при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы, не допускать ценовых скачков на всех уровнях, а также держать на особом контроле стоимость топлива для сельхозпроизводителей и розничные цены на заправках, говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

"Обсудили ситуацию с топливообеспечением внутреннего рынка, в том числе в субъектах, где на сегодняшний день сложилась наиболее напряжённая обстановка. Отдельно рассмотрели баланс спроса и предложения топлива на региональных рынках Тульской, Тамбовской, Иркутской, Пензенской областей, Республики Мордовия. ФАС доложила о результатах анализа биржевых, оптовых и розничных цен, а также о фактах необоснованного завышения стоимости топлива. По зафиксированным эпизодам уже возбуждены дела, а к участникам рынка применены соответствующие меры воздействия", - информирует пресс-служба.

Кроме того, ФАС сообщила, что продолжается работа над заключением типовых соглашений регионов с владельцами независимых сетей АЗС, которые направлены на обеспечение справедливых розничных цен на частных АЗС. Было отмечено, что аграрии обеспечены горючим в достаточном объёме, уборочная кампания идёт штатно, северный завоз осуществляется по утверждённому графику.