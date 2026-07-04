"Справедливая Россия" проведет съезд в Москве

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Вторая часть предвыборного съезда партии "Справедливая Россия" состоится в субботу в Москве.

На съезде планируется утвердить предвыборную программу партии и списки кандидатов в депутаты Государственной Думы девятого созыва. Также будут рассмотрены другие вопросы политической жизни партии.

В работе съезда примут участие председатель партии, руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, первый заместитель председателя партии, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, заместитель председателя партии, руководитель аппарата партийной фракции в Госдуме Руслан Татаринов, депутаты Госдумы, а также руководители и представители региональных отделений, руководство и актив молодежного крыла партии, представители общественных организаций, политологи, деятели культуры, отметили в пресс-службе партии.

В качестве почетных гостей на мероприятии будут присутствовать участники специальной военной операции, добровольцы и волонтеры, которые оказывают помощь фронту.