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В "Справедливой России" озвучили список кандидатов на выборы в Думу

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В общефедеральную часть списка "Справедливой России" на выборах в Госдуму войдут председатель партии Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, телеведущая и первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким и участник спецоперации Олег Чернышев.

Соответствующие кандидатуры озвучила на съезде в субботу Ким.

Действующие депутаты Госдумы, в частности, Валерий Гартунг, Алексей Чепа, Александр Ремезков, Сергей Кабышев, Михаил Делягин, Дмитрий Гусев, Николай Новичков стали лидерами региональных групп. Федот Тумусов, Анатолий Аксаков, Галина Хованская, Анатолий Грешневиков выдвигаются от одномандатных округов.

Также в числе кандидатов по списку от новых регионов - бывший первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов.

Кандидаты выдвинуты по 37 территориальным группам и по 224 одномандатным округам, сообщил Миронов.

В целом кандидатами стали 17 действующих депутатов Госдумы. Нынешние депутаты Елена Драпеко, Николай Бурляев не вошли в число кандидатов.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В целом в ходе этой же кампании планируется заместить 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей разного уровня. Прямые выборы высших должностных лиц в ЕДГ-2026 запланированы в восьми регионах России; в трех субъектах глав выберут законодательные органы, сообщала ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Справедливая Россия Госдума РФ
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