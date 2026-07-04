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Выведенный на орбиту экспериментальный спутник-буксир LINK функционирует в штатном режиме

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Спутник-буксир LINK, выведенный на орбиту для спасения быстро снижающейся американской обсерватории SWIFT, функционирует в штатном режиме, сообщает NASA.

Ракета с роботизированным аппаратом LINK накануне стартовала с самолёта-носителя Stargazer (L-1011), который поднялся с атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана на высоту 12 тыс. метров.

По данным NASA, команды установили контакт с космическим аппаратом после его успешного выхода на заданную орбиту и включения бортового питания. В течение следующих нескольких недель будет проводится проверка работоспособности его двигательной установки и навигационных систем.

Спутник, специально созданный компанией Katalyst Space Technologies, должен в автоматическом режиме через месяц после запуска сблизиться с космической обсерваторией и захватить ее тремя манипуляторами длиной 1 метр каждый. Затем с помощью бортовой двигательной системы он в течение двух месяцев постепенно должен поднять обсерваторию на высоту 600 км, предотвратив ее вхождение в атмосферу Земли, ожидавшееся в октябре.

Обсерватория SWIFT весом примерно 1,5 тонн была запущена в 2004 году для изучения космических гамма-всплесков - одного из самых мощных и малоизученных электромагнитных явлений во Вселенной. За это время орбита обсерватории, у которой нет собственной двигательной системы, снизилась с первоначальных 585 до 360 км, она продолжает неуклонно снижаться, угрожая вхождением обсерватории в плотные слои атмосферы.

NASA считает, что в случае успеха миссия, стоимость которой составляет $30 млн, станет первой демонстрацией технологий орбитального обслуживания космических аппаратов, в том числе изменения их орбиты, которая потенциально может продлить их срок службы, тем самым сэкономив десятки миллиардов долларов на их регулярную замену.

NASA Кваджалейн SWIFT
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