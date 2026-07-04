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Свыше 160 подтопленных из-за ливней домов освободились от воды в Свердловской области

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Уровень воды в водоемах Свердловской области, возросший после прошедших ливней, продолжает снижаться, от воды за последние сутки освободились 167 жилых домов и 910 приусадебных участков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

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До сих пор остаются затоплены 115 частных жилых домов, 53 дачных дома, 1,831 тыс. приусадебных участка и восемь низководных мостов, расположенных в 18 муниципалитетах. Из затопленного жилья эвакуировано 290 человек. В пунктах временного размещения остаются пятеро человек, остальные находятся у родных и близких.

На затопленных территориях выставлены временные гидропосты, производится снятие контрольных показаний.

Сотрудники ведомства оказывают адресную помощь жителям, производят откачку воды с помощью мотопомп, эвакуируют людей из зон затопления.

Мониторинг ситуации осуществляется с помощью беспилотников.

Ранее сообщалось, что по данным на 1 июля были подтоплены более 290 частных жилых и дачных домов, 3,819 тыс. приусадебных участков в 17 муниципальных образованиях. Эвакуировано 155 человек, в том числе 6 детей.

МЧС Свердловская область
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