Лавров в поздравлении с Днем независимости США отметил ответственность текущего момента для мироустройства

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в поздравлении по случаю 250-летия независимости США отметил, что нынешний знаменательный юбилей отмечается в весьма ответственный для мироустройства момент.

"Нынешний знаменательный юбилей - 250-летие независимости США - отмечается в весьма ответственный для мироустройства момент. Несмотря на отчаянное сопротивление стран Запада, на смену эпохе их глобального доминирования пробивает себе дорогу более справедливая и равновесная многополярная модель международного развития", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте российского МИД.

"В течение двух с половиной веков США прошли в ускоренном режиме путь, который у других стран занял многие сотни лет. Путь, сочетающий важные созидательные порывы и экспансию с внутренними потрясениями. На критических этапах истории США - в годы борьбы за независимость от британской метрополии и в период Гражданской войны - Россия неизменно оказывала помощь в становлении и сохранении американской государственности", - отметил Лавров.

По его словам, "союзничество наших стран во время Второй мировой войны и ныне служит напоминанием общей решимости противостоять любым проявлениям фашизма, нацизма и идеологии национальной исключительности".

"Россия остается верна принципам Устава ООН, которые наша страна совместно с США и другими державами-победительницами положила в основу послевоенной системы международных отношений, служащей человечеству правовым и нравственным ориентиром и по сей день", - заявил министр.

"Уверен, что, выстраивая честный диалог в духе равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела, с опорой на обоюдный учет коренных национальных интересов, Россия и США способны достигать значимых результатов, совместно находить эффективные решения самых сложных общемировых и региональных проблем", - отметил Лавров.

"Поздравляю американский народ. Желаю ему мира и благополучия, чтобы воплощались заветы Декларации о независимости США о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью", - добавил глава российского внешнеполитического ведомства.