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Президент Казахстана подтвердил курс на укрепление стратегического партнерства с США

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства с США, сообщила пресс-служба казахстанского лидера в субботу.

В поздравительной телеграмме президенту США Дональду Трампу по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов "Токаев отметил личный вклад Трампа в динамичное развитие казахстанско-американских отношений, подтвердив готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства", отмечается в сообщении.

Токаев подчеркнул особое историческое значение этой даты, назвав ее символом приверженности американского народа принципам свободы, равенства и справедливости.

Президент Казахстана пожелал Трампу успехов в государственной деятельности, а народу США - благополучия и процветания.

США Дональд Трамп Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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