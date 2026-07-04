Топливо в Севастополе в субботу будет в свободной продаже на девяти АЗС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Свободная продажа топлива в Севастополе в субботу будет вестись на девяти автозаправочных станциях (АЗС) сети "Атан", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"С 10:00 на девяти заправках "Атан" будет в свободной продаже топливо марок Аи-95 Ultra и ДТ Ultra", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По словам губернатора, топлива на каждой из АЗС хватит на заправку 100 машин.

По прежнему действует ограничение в объеме 20 литров на одну машину, продажа в канистры запрещена.

В пятницу топливо было в свободной продаже на восьми АЗС сети "Атан".

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.