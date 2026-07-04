Топливо в Севастополе в воскресенье будут продавать по QR-кодам

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Топливо в воскресенье в Севастополе будут продавать по QR-кодам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Завтра продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину", - написал он в своем канале в Мах в субботу.

Заправка в канистры топлива по-прежнему запрещена.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.