Дома повреждены из-за атаки БПЛА на Ленинградскую область, один человек пострадал
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников на Ленинградскую область в субботу есть пострадавший, повреждения получили несколько домов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Сегодня в Ленинградской области была отражена массовая атака БПЛА. К сожалению, последствия были. Все они связаны с падением обломков от сбитых БПЛА", - написал он в своем канале в Max.
Так, в Бегуницком сельском поселении Волосовского района выбило окна в частном доме, пострадала женщина. Помощь ей оказали на месте, от госпитализации она отказалась.
В деревне Котино на частном участке загорелся дом, баня, сарай и беседка. В деревне Лисино повреждены два частных дома, легковой автомобиль и забор, в деревне Худанка - остекление дома.
Последствия атаки БПЛА зафиксированы и в Ломоносовском и Лужском районах: повреждены фасады и остекление в двух частных домах.
Ранее губернатор сообщал о ликвидации в регионе в субботу 72 БПЛА. Падение обломков было зафиксировано в порту Высоцк.