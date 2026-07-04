Поиск

Дома повреждены из-за атаки БПЛА на Ленинградскую область, один человек пострадал

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников на Ленинградскую область в субботу есть пострадавший, повреждения получили несколько домов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Сегодня в Ленинградской области была отражена массовая атака БПЛА. К сожалению, последствия были. Все они связаны с падением обломков от сбитых БПЛА", - написал он в своем канале в Max.

Так, в Бегуницком сельском поселении Волосовского района выбило окна в частном доме, пострадала женщина. Помощь ей оказали на месте, от госпитализации она отказалась.

В РоссииНад Ленинградской областью сбито 72 БПЛАЧитать подробнее

В деревне Котино на частном участке загорелся дом, баня, сарай и беседка. В деревне Лисино повреждены два частных дома, легковой автомобиль и забор, в деревне Худанка - остекление дома.

Последствия атаки БПЛА зафиксированы и в Ломоносовском и Лужском районах: повреждены фасады и остекление в двух частных домах.

Ранее губернатор сообщал о ликвидации в регионе в субботу 72 БПЛА. Падение обломков было зафиксировано в порту Высоцк.

Ленинградская область Александр Дрозденко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лантратова призвала ООН отреагировать на нападения ВСУ на мирное население в РФ

Один человек погиб, двое пострадали после украинской атаки на Крым

Кабмин РФ спишет 2/3 задолженности по кредитам 17 регионам на 16,7 млрд рублей

 Кабмин РФ спишет 2/3 задолженности по кредитам 17 регионам на 16,7 млрд рублей

Умерла актриса Екатерина Жемчужная

 Умерла актриса Екатерина Жемчужная

В Генштабе РФ заявили о скором взятии Красного Лимана и напомнили о задаче контроля над Донбассом

В российском Генштабе оценили потери Киева в Константиновке в 13,5 тыс. военнослужащих

 В российском Генштабе оценили потери Киева в Константиновке в 13,5 тыс. военнослужащих

Медведев заявил, что стремящиеся к конфликту с Ираном страны должны помнить и о Баб-эль-Мандебском проливе

Обломки БПЛА упали на завод и повредили жилые дома в Псковской области

Власти Кузбасса разрешили отпускать по 10 литров бензина в канистры

Нефтяной терминал в Петербурге был атакован БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10311 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 444 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2917 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов