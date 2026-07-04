Дома повреждены из-за атаки БПЛА на Ленинградскую область, один человек пострадал

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников на Ленинградскую область в субботу есть пострадавший, повреждения получили несколько домов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Сегодня в Ленинградской области была отражена массовая атака БПЛА. К сожалению, последствия были. Все они связаны с падением обломков от сбитых БПЛА", - написал он в своем канале в Max.

Так, в Бегуницком сельском поселении Волосовского района выбило окна в частном доме, пострадала женщина. Помощь ей оказали на месте, от госпитализации она отказалась.

В деревне Котино на частном участке загорелся дом, баня, сарай и беседка. В деревне Лисино повреждены два частных дома, легковой автомобиль и забор, в деревне Худанка - остекление дома.

Последствия атаки БПЛА зафиксированы и в Ломоносовском и Лужском районах: повреждены фасады и остекление в двух частных домах.

Ранее губернатор сообщал о ликвидации в регионе в субботу 72 БПЛА. Падение обломков было зафиксировано в порту Высоцк.