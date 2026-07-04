Отключения электроэнергии и перерывы в подаче воды возможны в Белгородской области

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о продолжении работ коммунальных и аварийных служб по устранению последствий ракетной атаки ВСУ на регион.

В своем канале в мессенджере Max он пояснил, что для возобновления подачи света необходимо переподключить сети на резервные контуры питания, в связи с чем возможны веерные отключения по районам Белгорода. Также будут наблюдаться перерывы в подаче воды, добавил он.

"Специалисты делают все возможное для скорейшего возобновления электро- и водоснабжения во все дома. Привлекли и вывели на адреса дополнительные бригады для ускорения работ", - проинформировал Шуваев.

Он отметил, что в течение субботы планируется завершить все работы по восстановлению подачи света и воды в региональном центре и области.